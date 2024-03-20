В ГПСУ сообщили, почему на севере невозможно укрепить саму границу

Инженерно укрепить границу с агрессором Россией на севере пока невозможно из-за российских обстрелов. Теперь направления усиливаются в "максимальной близости" к границе.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии LIGA.net

По его словам, оккупанты обстреливают пограничники. Именно поэтому любую появившуюся на границе инженерную группу сразу "снесут вражеские обстрелы".

"Эти направления максимально укрепляются в максимальной близости к границе. На разном расстоянии от границы – в зависимости от ситуации, рельефа и особенностей местности – создаются инженерно-фортификационные сооружения, огневые позиции, наблюдательные посты, окопные линии", – пояснил Демченко.

Как сообщалось, в Сумской области Силы обороны уплотняют укрепление первой и второй линий. В настоящее время большой группировки врага для масштабного вторжения на территорию области не наблюдается.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области строят вторую линию обороны. Для строительства оборонительных сооружений используются бетонные блоки, древесина, геотекстиль, трубы.

В Черниговской области идет процесс укрепления государственной границы и строительство фортификационных сооружений. В частности, границу заливают бетоном.

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