Ситуация на фронте: оккупанты давят на двух направлениях

На фронте в течение суток произошло 69 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации совершил три безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отбили 7 атак противника возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где враг при поддержке авиации 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 10 раз при поддержке авиации атаковали позиции наших защитников возле населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и у Роботиного на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершено два штурма позиций украинских войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 4 важным объектам оккупантов.

Ранее Генштаб сообщил о потерях россиян за минувшие сутки.

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