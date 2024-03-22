Погода в Украине в выходные: где будет тепло, а где пройдет дождь

В субботу в Украине ожидается теплая погода, но 24 марта в некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 23 марта, в большинстве областей Украины осадков не ожидается, только в западных областях, в Житомирской и Киевской местами возможен небольшой дождь. На остальной территории — без осадков.

Дождей станет больше в воскресенье, 24 марта — пройдут они в западной части Украины, в северной части и местами в центральных областях, на востоке и юге будет сухо.

Завтра предполагается в течение дня +10+17 градусов, а вот в воскресенье похолодает в западных областях, на севере (кроме Сумщины) и Винницкой — до +7+10 градусов. На остальной территории Украины будет тепло +10+14 градусов.

Ветер южных направлений ожидается порывистым.

В Киеве 23 марта будет комфортная синоптическая ситуация без существенных осадков и +14 градусов.

В воскресенье, 24 марта, пойдет дождь и станет холоднее до +7 градусов.

"Несколько дней на севере и западе будет свежая погода, однако с 27 марта предполагается ощутимое потепление, теплая погода охватит всю Украину", — отметили синоптики.

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