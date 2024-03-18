Когда придет весеннее тепло: прогноз погоды в Украине на пять дней

В Украине в течение недели будет преобладать влажная воздушная масса. В тоже время днем в большинстве областей страны будет наблюдаться плюсовая температура.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Понедельник, 18 марта

В понедельник в Украине облачно. В западных областях ожидается небольшой мокрый снег, а в Карпатах - умеренный снег.

На остальной территории прогнозируется дождь, в северных и центральных областях дождь с мокрым снегом. Температура днем на западе Украины от 0...+5°С, в большинстве областей — +2...+7°С, а на востоке и юге ожидается до +7...+12°С. Ветер северо-западный, на Левобережье южный, со скоростью 5-10 м/с. На дорогах западных областей местами возможна гололедица.

В столице в понедельник облачно, возможен дождь и мокрый снег. Температура днем будет в районе +2...+7°С, а ночью от -1...+2°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Вторник, 19 марта

Во вторник в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода. Пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега. Кое-где возможен туман. В западной части на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +6...+11°С; в западных областях ночью -4...+1°С, днем +1...+6°С.

Среда, 20 марта

В среду осадки пройдут в центральных, западных и северных областях. На юге и востоке преимущественно сухо. В Карпатах ожидается снег и мокрый снег. В западных областях местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +6...+11°С; в западных областях ночью -2...+3°С, днем +1...+6°С.

Четверг, 21 марта

В четверг в южных и юго-западных областях Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом, в остальной стране без существенных осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +7...+12°С.

Пятница, 22 марта

В пятницу существенных осадков не ожидается, только к вечеру на Волыни пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем +7...+12°С.

Ранее синоптики сообщили, что резкое потепление в Украине пока не ожидается. Ночные морозы будут отступать постепенно.

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