Атака БПЛА на воинскую часть в Приднестровье: в ISW раскрыли, кто за этим стоит

В ISW уверены, что Украина не причастна к удару в Приднестровье.

Американские аналитики считают, что за атакой беспилотников в непризнанном Приднестровье стоит Россия. Ее целью была попытка дестабилизировать ситуацию в Молдавии.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Бывший "председатель Верховной рады" Приднестровья Александр Щерба заявил, что видит "украинские отпечатки" и что "главным бенефициаром" является Украина.

Тем временем Бюро реинтеграции Молдовы заявило, что пораженный вертолет не летал годами, а удар должен был намеренно распространить страх и панику в Приднестровье. Там считают, что удар был частью "вражеской информационной операции, направленной на Молдову", хотя Бюро реинтеграции не обвинило приднестровские или пророссийские силы в проведении удара.

"Маловероятно, что украинские силы нанесли удар, учитывая ограниченные средства, использованные при ударе, и незначительную цель. Также украинские чиновники недавно заявили, что Приднестровье не представляет военной угрозы для Украины. Приднестровские власти недавно обратились к России с просьбой "защитить" ее от Молдовы, и Россия или связанные с Россией субъекты, вероятно, извлекут выгоду от этой провокации, чтобы способствовать постоянным усилиям Кремля установить информационные условия для оправдания ряда российских гибридных операций, направленных на дестабилизацию Молдовы", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в непризнанном Приднестровье эпаратисты заявили о "прилете" по воинской части. Тогда украинский Центр противодействия дезинформации проинформировал, что Россия сама совершила провокацию в Приднестровье.

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