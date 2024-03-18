Младенец родился с 10-сантиметровым хвостом – видео

В Китае родился младенец с десятисантиметровым хвостом, растущий из ягодиц.

Об этом пишет Metro.

Педиатр доктор Ли опубликовал в Сети видеозапись этого отростка после рождения малыша в детской больнице Ханчжоу.

По словам доктора, хвост, вероятно, стал результатом неполной дегенерации, и он заподозрил, что у ребенка есть проблемы со спинным мозгом. Магнитно-резонансная томография (МРТ) спинного мозга позже подтвердила эти подозрения, добавил он.

"Привязанный" спинной мозг – это состояние, при котором спинной мозг аномально прикреплен к окружающим тканям, как правило, в основе позвоночника. В норме спинной мозг свободно плавает в позвоночном канале, обеспечивая нормальное движение и функции. Однако в случае "привязанного" спинного мозга это движение ограничено, что может привести к разным неврологическим проблемам.

Это не первый случай, когда в Китае рождается ребенок с хвостом. В 2014 году пятимесячный Нуо Нуо родился со spina bifida – врожденным пороком развития, приводящим к расщеплению позвоночника. Через несколько дней после его появления на свет взволнованная мать заметила, что у него появился хвост, который вырос до пяти сантиметров в длину.

Опасаясь за будущее своего сына, женщина обратилась к хирургам в городе Чанша, Китай, с просьбой найти способ удалить его. Но они отказались оперировать и сказали, что ничего не могут сделать для ребенка, поскольку хвост связан с его нервной системой, и его удаление оставит необратимые повреждения.

Напомним, мужчина родился с гигантской рукой, которая сейчас весит 9 кг. Таких случаев в мире около 200.

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