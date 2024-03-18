Курс валют на 18 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 18 марта установил официальный курс доллара на уровне 38,79 грн. Он повысился на 11 копеек.

Об этом сообщил НБУ.

Евро подешевел на 4 копейки и стоит 42,24 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,83 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,9 грн. Покупают за 38,2 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,95 грн. Продают по 42,55 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,35 – 38,95 грн

"Сбербанк" — 38,45 — 38,95 грн

"ПУМБ" – 38,50 – 39,00 грн

"УкрСиббанк" — 38,45 — 38,90 грн

"Укрэксимбанк" – 38,30 – 38,90 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,65 – 42,65 грн

"Ощадбанк" – 42,10 – 42,80 грн

"ПУМБ" – 42,00 – 42,60 грн

"УкрСиббанк" — 41,44 — 42,29 грн

"Укрэксимбанк" – 41,85 – 42,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,66 – 9,93 грн

"Сбербанк" — 9,35 — 9,90 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн

"Укрэксимбанк" – 9,60 – 9,90 грн

"Райффайзен Банк" – 9,20 – 9,90 грн

Куда дальше пойдет курс в марте, как повлияет на него меньшая учетная ставка, а также чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН. ua.

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