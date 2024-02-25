Курс доллара в марте: украинцев предупреждают о валютных качелях

Ситуация на валютном рынке в марте будет крайне похожа на январско-февральскую.

В марте на валютном рынке изменения будут происходить чуть ли не каждый день. Курсы могут как расти, так и снижаться. Это будет зависеть от тактики НБУ, направленной на либерализацию рынка.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"В частности, речь идет о соблюдении режима "управляемой гибкости" на межбанке со свободным курсообразованием, но с периодическим вмешательством регулятора для достижения баланса между спросом и предложением", — отметил банкир.

По его словам, объемы финансовых вливаний в межбанк вряд ли существенно изменятся. Ожидается, что они останутся на уровне 2,5-3 млрд. долларов.

Эксперт считает, что сохранится руководящая роль курсов межбанка: на наличном рынке курсообразование будет опираться именно на показатели безналичного рынка с добавлением комиссии финучреждений. Ожидаемый шаг смены на межбанке останется в пределах 0,2 гривен, до 0,5 гривен в коммерческих банках, до 0,7 гривен в обменных пунктах.

"В целом ситуация на рынке будет крайне похожа на январско-февральскую. Это касается не только стратегии НБУ, но и других взаимосвязанных факторов, которые будут формировать рынок", — подчеркнул он.

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