Курс долара у березні: українців попереджають про валютні гойдалки

Ситуація на валютному ринку у березні буде вкрай схожою на січнево-лютневу.

У березні на валютному ринку зміни відбуватимуться ледь не щодня. Курси можуть як зростати, так і знижуватися. Це залежатиме від тактики НБУ, спрямованої на лібералізацію ринку.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Зокрема мова йде про дотримання режиму "керованої гнучкості" на міжбанку з вільним курсоутворенням, але з періодичним втручанням регулятора для досягнення балансу між попитом і пропозицією", - зазначив банкір.

За його словами, обсяги фінансових вливань на міжбанк навряд чи істотно зміняться. Очікується, що вони залишаться на рівні 2,5-3 млрд доларів.

Експерт вважає, що збережеться "керівна" роль курсів міжбанку: на готівковому ринку курсоутворення спиратиметься саме на показники безготівкового ринку з додаванням комісії фінустанов. Очікуваний крок зміни на міжбанку залишиться в межах 0,2 гривень, до 0,5 гривень в комерційних банках, до 0,7 гривень в обмінних пунктах.

"Загалом ситуація на ринку буде вкрай схожою на січнево-лютневу. Це стосується не лише стратегії НБУ, а й інших взаємозв'язаних факторів, що формуватимуть ринок", - підкреслив він.

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