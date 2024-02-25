Сирський про ситуацію на фронті: "На місці ухвалив декілька рішень"

Наші бійці продовжують виборювати кожен клаптик української землі, знищуючи окупантів.

Армія РФ регулярно штурмує позиції наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач разом із Міністром оборони України Рустемом Умєровим:

відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій

заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності

оцінили поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, зокрема, щодо використання потенціалу маневреної та позиційної оборони, а також підсилення окремих ділянок фронту

поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях

проаналізували проблеми, які виникають в бригадах.

"Вкотре я звернув увагу командирів на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць. Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень", – зазначив Сирський.

Окремо головнокомандувач відзначив командирів бригад і підрозділів, подякував їм за рішучі дії та ініціативу. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі та позиції. Ворог зазнає нищівних втрат.

Нагадаємо, Сирський проводить аудит Сил оборони.

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