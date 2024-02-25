Де очікувати удару росіян після Авдіївки: прогноз майора Гетьмана

Окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках. На деяких з них вони стягнули серйозну кількість військових.

Про це в інтерв'ю виданню "Главред" сказав майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Атака триває на п'яти напрямках, і на деяких з них ворог зосередив 40-80 тисяч своїх військових. Це серйозні цифри і нам треба тримати оборону. Наразі важко сказати, де саме вони будуть більш активно просуватися. Не думаю, що росіяни прориватимуться одразу на всіх цих напрямках. З метою завдання головного удару війська РФ сконцентруються на одній чи двох ключових ділянках фронту. Ворог може нанести такий удар у напрямку будь-якого з цих п'яти міст", - сказав він.

Він також пояснив, чи може стати район Куп'янська головним напрямком удару.

"Росіяни раніше заявляли, що до так званих президентських виборів в Росії вони планували захопити Авдіївку. Також були плани щодо виходу на Куп'янськ-Вузловий та Куп'янськ з форсуванням річки Оскіл і подальшим просуванням у цьому районі. І цілком можливо, що напрямком головного удару військ Росії буде Куп'янський або Лиманський напрямок. Раніше вони перекинули частину військ з Куп'янського напрямку на Авдіївку, а тепер, швидше за все, повернуть їх назад. Тому саме під Куп'янськом можна очікувати посилення бойових дій", - додав він.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти нещодавно просунулися на захід від Авдіївки, зокрема в південно-східному Ласточкиному.

Читайте провідні новини