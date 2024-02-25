Чи можливий контрнаступ ЗСУ 2024 року – думка майора Гетьмана

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що контрнаступу Збройних сил України 2024 року не буде. Адже росіяни зібрали велику кількість військових, намагатимуться мобілізувати додаткові сили, тому навіть з далекобійними ракетами навряд чи можна буде провести контрнаступальну кампанію.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главреду".

Він зауважив, що військово-політичне керівництво України вже оголосило концепцію на 2024 рік і про наступальні дії ніхто нічого не каже.

"Це буде важкий рік, в якому нам треба буде витримати оборону і потім вже планувати на 2025 рік контрнаступальні дії. Але можливий локальній контрнаступ ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області – в районі таких населених пунктів, як Кринки, Козачі Лагері… Цілком можливо, що ми спробуємо вийти до північного адмінкордону з Кримом, зруйнуємо Кримський міст і будемо тримати під вогневим контролем залізничний шлях Волноваха-Мелітополь-Джанкой, щоб залишити без забезпечення Херсонське та Кримське угруповання росіян. Судячи з того, що ми робимо на морі, можливо, це і є один із наших наступальних планів на 2024 рік", - каже Гетьман.

Він зауважив, що на східному фронті у противника набагато більше сил і засобів, тому наступати там цього року нереально.

"Це все одно, що битися лобом в стіну. Хіба що треба буде зробити якийсь дуже вдалий і хитрий маневр. Утім, такий маневр оптимальніше зробити навколо Криму. Наступного, 2025 року, дай Боже, у нас буде 2-3 ескадрильї винищувачів F-16 та далекобійні ракети. Тоді з'явиться можливість руйнувати військову інфраструктуру в тилу росіян", - резюмував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, Гетьман розповів, що Росія готується до нового великого наступу.

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