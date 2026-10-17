Які продукти краще не вживати на сніданок

Деякі продукти непомітно шкодять здоров’ю / © Credits

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Звичні продукти для сніданку можуть негативно впливати на здоров’я печінки. Дієтологи розповіли, споживання яких страв варто обмежити в ранковому раціоні та чим їх замінити.

Про це пише clinicalnutrition.

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Шкідливі продукти для сніданку

Солодка випічка (пончики, круасани, булочки з начинкою): містять багато рафінованих вуглеводів і доданого цукру за відсутності клітковини. Метааналізи показують, що високе споживання ультраоброблених продуктів збільшує відносний ризик появи жирової хвороби печінки на 42%.

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Солодкі кавові напої та коктейлі (кава із сиропами, пакетовані соки, солодкий чай): містять ударну дозу цукру (наприклад, порція холодного моко — до 24 г цукру), що перевантажує обмін речовин і веде до ожиріння печінки.

Перероблене м’ясо (бекон, сосиски, шинка): багате на насичені жири та сіль (натрій), надлишок яких спричиняє запальні процеси та метаболічні порушення.

Нагадаємо, звичайний перекус може стати частиною раціону для підтримання здоров’я серця. Кардіологиня та дієтологиня назвали сім вдалих варіантів і пояснили, на що звертати увагу.

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