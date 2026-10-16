Хліб на заквасці: експерти розставили крапки над "і" у питанні користі

Хліб / © pexels.com

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Хліб на заквасці часто сприймають як «здоровішу» альтернативу звичайному, особливо коли йдеться про рівень цукру в крові. Але чи правда це? Хоча його вживання (особливо замість звичайного білого хліба) має очевидні переваги, існує багато факторів, які впливають на реакцію цукру в крові, включаючи спосіб споживання.

Про це пише видання egeszsegkalauz.

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Що відрізняє від інших видів хліба

На відміну від інших видів, хліб на заквасці піднімається без традиційних дріжджів. Ключовий інгредієнт, закваска, — це суміш борошна та води, яка забезпечує розпушувач. Під час бродіння вона розвиває активну культуру диких дріжджів та природних молочнокислих бактерій, що дозволяє тісту підніматися. Ферментація може тривати від 12 до 48 годин. Триваліша, природна ферментація в прохолодному середовищі дозволяє заквасці повністю розвинути свій смак, текстуру та загальну якість.

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Як впливає на рівень цукру

Рівень цукру в крові — це кількість глюкози, що циркулює в крові. Хліб є джерелом вуглеводів, які розщеплюються на глюкозу під час травлення, а потім всмоктуються в кров.

Це означає, що будь-який вид хліба, що містить засвоювані вуглеводи, певною мірою підвищить рівень цукру в крові.

Однак, для загального метаболічного здоров’я метою є уникнення надмірних коливань рівня глюкози після їжі, підтримуючи стабільне надходження глюкози до клітин організму для підтримки нормальних метаболічних функцій.

Які ще переваги для здоров’я

Бродіння на заквасці покращує біодоступність (здатність засвоювати) мінерали, такі як залізо, кальцій, магній, калій, фосфат і цинк. Воно також сприяє загальному враженню від їжі, покращуючи смак, текстуру та те, як хліб переробляється організмом.

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Тривала ферментація може зробити хліб більш засвоюваним та легшим для вашого шлунково-кишківникового тракту. Під час цього процесу природні дріжджі та молочнокислі бактерії можуть зменшувати певні вуглеводи (такі як FODMAP) та розщеплювати компоненти тіста, включаючи глютенові білки та фітинову кислоту (фітати), які зв’язуються з мінералами. Це може допомогти зменшити здуття живота. Закваска може частково розщеплювати глютен — це плюс для людей з чутливістю до глютену або синдромом подразненого кишечника, — але вона не є безглютеновою.

Раніше ми писали про те, як краще зберігати хліб, щоб він залишався свіжим якнайдовше. Більше про це читайте у новині.

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