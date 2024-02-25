Наступ РФ: у ЗСУ сказали, де ворог посилив угрупування

Російські загарбники посилили угруповання на Часів Яр, Іванівське, Кліщіївку. Постійно працює ствольна артилерія та РСЗВ, наші бійці постійно відбивають атаки ворога.

Про це розповів керівник пресслужби 26 артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За словами речника, ворог посилив угрупування саме на Часів Яр, тут відбулося деяке вливання у нього підрозділами. На напрямок Лисівка – Андріївка противник нещодавно направив два піхотних полки територіальних військ. Як стверджує Калашніков, на Іванівське супротивник знову залучив 102 мотострілецький полк та 150 мотострілецьку дивізію.

"Тобто оці саме три напрямки – вони для нього є пріоритетними. І тут він не жалкує резерви, які у нього є. І він сюди направляє. Деякі підрозділи з Авдіївського напрямку також направлені сюди для ведення бойових штурмових дій", – резюмував керівник пресслужби.

Раніше Коваленко назвав два потенційні напрямки, де РФ може наступати.

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