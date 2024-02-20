Наступ армії РФ: Коваленко назвав два потенційні напрямки

Російські війська мають намір відновити активні наступальні дії в напрямку Куп'янська та Часового Яру. Йдеться і про повторні спроби йти в напрямку Вугледару.

Про це сказав в​​ійськово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо".

Росія вичікує

Зокрема, тиск на наші позиції зросте після президентських виборів в Росії. Як відзначає оглядач, після голосування РФ розпочне більш інтенсивну мобілізацію. Вона дозволить окупантам до вересня набрати відповідну кількість людського ресурсу, щоб значно посилити можливості їхніх наступальних сил біля Куп'янська та Часового Яру.

Крім того, вважає оглядач, загарбники також планують відновити наступальні дії в напрямку Вугледару. Так, зараз вони не дуже там активні, водночас концентрують сили та засоби.

"Була думка, що вони взагалі могли розпочати наступальні дії в напрямку Вугледара до початку нового року. Однак зараз вони вичікують поки буде повністю захоплено Новомихайлівку. Потім вони планують далі просуватись з північного напрямку до Вугледара", – підсумував Коваленко.

Раніше йшлося про те, що окупаційні війська нещодавно просунулися поблизу Роботиного та продовжили 19 лютого посилені наступальні дії в західній частині Запорізькій області.

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