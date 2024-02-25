Наступление РФ: в ВСУ сказали, где враг усилил группировку

Российские захватчики усилили группировку на Времен Яр, Ивановскую, Клещиевку. Постоянно работает ствольная артиллерия и РСЗО, наши бойцы постоянно отражают атаки врага.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире телемарафона.

По словам спикера, враг усилил группировку именно на Часов Яр, здесь произошло некоторое вливание в него подразделениями. На направление Лисовка – Андреевка противник недавно направил два пехотных полка территориальных войск. Как утверждает Калашников, на Ивановском противник снова привлек 102 мотострелковый полк и 150 мотострелковую дивизию.

"То есть эти именно три направления – они для него приоритетны. И здесь он не жалеет резервы, которые у него есть. И он сюда направляет. Некоторые подразделения из Авдеевского направления также направлены сюда для ведения боевых штурмовых действий", – резюмировал руководитель пресс-службы.

Ранее Коваленко назвал два потенциальных направления, где РФ может наступать.

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