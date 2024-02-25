Утренний удар по Хмельницкой области: первые детали

Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня утром, 25 февраля, враг в очередной раз нанес удар по Хмельнитчине.

В ОВА сообщили последствия атаки.

"Работали силы ПВО. Водночал в результате атаки произошло повреждение объекта инфраструктуры. Информация о пострадавших или повреждении жилищного фонда не поступала", — коротко отметили в ведомстве.

Что известно об атаке 25 февраля

В ночь на 25 февраля Силы противовоздушной обороны сбили 16 из 18 ударных беспилотников типа "Shahed", которыми российские оккупанты пытались атаковать Украину.

Оккупанты запускали дроны из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым).

Ударные БПЛА уничтожали в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей.

Для ущерба привлекали мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные подразделения и авиацию Воздушных сил.

Утром российские войска нанесли удар беспилотникам типа "Shahed" по Хмельнитчине. Жители области в пять утра слышали звуки взрывов.

Руководитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ночь была сложной. Она также уточнила, где работала ПВО. Больше об этом читайте в новости.

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