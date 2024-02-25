Оккупанты атаковали Хмельницкую область: под утро звучали взрывы

Ночью, 25 февраля, российские войска нанесли удар беспилотникам типа "Shahed" по Хмельницкой области. Звуки взрывов могли услышать жители области.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

По его словам, сейчас на месте взрывов работают соответствующие службы.

Воздушная тревога в области была объявлена в 04:38. В Воздушных силах также предупреждали об угрозе беспилотников в этом регионе. О последствиях вражеской ночной атаки пока не сообщалось.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали БПЛА Кировоградскую область.