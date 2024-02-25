Окупанти атакували Хмельницьку область: під ранок лунали вибухи

Про наслідки влада обіцяє повідомити згодом.
Вночі проти 25 лютого російські війська завдали удару безпілотниками типу "Shahed" по Хмельниччині. Звуки вибухів могли чути жителі області.
Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
З його слів, наразі на місці вибухів працюють відповідні служби.
Повітряну тривогу в області оголосили о 04:38. У Повітряних силах також попереджали про загрозу безпілотників у цьому регіоні. Про наслідки ворожої нічної атаки наразі не повідомлялося.
Раніше повідомлялося, що росіяни атакували БпЛА Кіровоградську область.