Епопея з тілом Навального закінчилася: що відомо про похорон

Поки невідомо, чи буде заважати кремлівська влада провести похорон та прощання з російським опозиціонером.

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального, який загинув у колонії в Ямало-Ненецькому окрузі, віддали його матері, Людмилі Навальній.

Про це повідомила прессекретарка загиблого політика Кіра Ярмиш.

“Тіло Олексія віддали матері. Дуже дякую всім, хто вимагав цього разом з нами. Поки що Людмила Іванівна у Салехарді. Похорон ще попереду”, — йдеться у повідомленні.

Кіра Ярмиш додала, що поки невідомо, чи буде заважати кремлівська влада провести похорон та прощання з російським опозиціонером так, "як цього хоче сім'я і як того заслуговує Олексій”. Вона пообіцяла повідомляти інформацію у міру її надходження.

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Директор створеного Навальним “Фонду боротьби з корупцією” Іван Жданов подякував усім, хто вимагав, щоб тіло Олексія Навального передали його сім'ї.

"Велике вам дякую. Дякую всім, хто писав і записував відеозвернення. Думаю, Олексій сказав би, що так було і треба чинити. Тіло Олексія Навального віддали матері”, - повідомив Жданов.

Раніше Жданов повідомляв, що слідчі висунули кілька умов, на які Людмила Навальна має піти, щоб їй повернули тіло сина. Зокрема, від родичів та соратників політика вимагали тримали інформацію про його похорон у таємниці та не проводили публічного прощання.

Увечері 23 лютого соратники Навального повідомили, що слідчий поставив ультиматум Людмилі Навальній, зажадавши, щоб вона протягом трьох годин погодилася провести таємний похорон сина. Мати Навального відмовилася.

Хто такий Олексій Навальний

Олексій Навальний — російський опозиціонер. Став відомим як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна і його уряду.

Навальний був отруєний у Росії 2020 року. Його було евакуйовано до Німеччини, де було підтверджено, що його отруїли "новачком" - отруйною речовиною, яку, як стверджується, використовували російські спецслужби для усунення неугодних.

У січні 2021 року Навальний повернувся до Росії після лікування і одразу в аеропорту був заарештований.

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Олексія Навального було засуджено у справі про шахрайство, а також за низкою інших звинувачень, зокрема за створення "екстремістської організації", якою в Росії визнано, зокрема, його "Фонд боротьби з корупцією".

У колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Навальний відбував 19 років колонії особливого режиму. Опозиціонер називав своє переслідування політичним, такої ж думки дотримуються правозахисники та представники країн Заходу.

14 лютого стало відомо, що Навального в 27-й раз за час ув'язнення відправили до штрафного ізолятора. Правозахисниця Єва Меркачова припустила, що до смерті могло призвести утримання політика в ШІЗО, де він провів понад 300 днів.

16 лютого 47-річний російський опозиціонер раптово помер у колонії.

Нагадаємо, представники російського опозиціонера зробили офіційну заяву, що Навального вбили 16 лютого о 14:17 за місцевим часом. Його дружина Юлія Навальна повідомила, що знає, "через що конкретно Путін убив Олексія".

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