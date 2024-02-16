Олексій Навальний помер у російській колонії

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбував покарання в колонії, помер.

Наразі причини встановлюють, стверджують в Федеральній службі виконання покарань, передає ТАСС.

Як йдеться в повідомленні служби, йому начебто стало зле під час прогулянки, він знепритомнів. Медики не змогли йому допомогти.

РосЗМІ пишуть, що у Навального обірвався тромб.

Хто такий Олексій Навальний

Олексій Навальний — російський опозиціонер. Став відомим як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна і його уряду.

Олексія Навального заарештували в січні 2021 року. Потім він повернувся до Росії з Німеччини, де проходив лікування у зв'язку зі спробою його отруєння. Вже за місяць його засудили за нібито фінансові злочини. Його засудили до дев'яти років колонії суворого режиму.

Ще за два місяці його звинуватили в створенні екстремістської організації, а потім список звинувачень розширили за пропаганду тероризму та реабілітацію нацизму.

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