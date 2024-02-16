Лукашенко заявив про затримання українських диверсантів: що кажуть в ДПСУ

Заява білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про нібито затримання української ДРГ свідчить про те, що диктатор продовжує підігрувати Росії. Зокрема, аби змістити акценти і виставити агресоркою Україну.

Про це розповів речник ДПСУ, полковник Андрій Демченко в коментарі "УП".

"Лукашенко продовжує грати на боці терористичної Росії. Сьогоднішні його (Лукашенка - Ред) слова - чергове підтвердження цьому. У нас вони звісно можуть викликати посмішку, але для своєї внутрішньої аудиторії йому потрібно робити такі заклики, щоб хоч і безпідставно, проте зазначати, що з України йде загроза. Їхня "контртерористична операція", яку за твердженням Лукашенка, ніхто не помітив, і це добре. Тому що "не їх ума діло", щойно розпочалася, як відразу й закінчилася. З результатом у "купу диверсантів та купу вибухівки", - наголосив представник ДПСУ.

За словами Демченка, абсурд Лукашенка не припиняється.

Як повідомлялося, білоруський "президент" Олександр Лукашенко заявив про затримання української ДРГ. З його слів, "за допомогою дронів, болотами, деякі з українських громадян переповзали на наш кордон".

Нагадаємо, напередодні сусідня Білорусь біля кордону з Україною запровадила режим контртерористичної операції. Лельчицький район межує з Україною, зокрема з Житомирською та Рівненською областями. Втім, наразі українська Держприкордонслужба не фіксує активних дій у сусідній країні.

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