Естонія попередила про можливе повне закриття кордону з Росією

Кордон з Росією можуть закрити через міграційний тиск.

Поліція Естонії попереджає, що найближчим часом може бути повне закриття кордону з Росією.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби департаменту поліції Естонії.

У повідомленні вказується що наразі правоохоронці на прикордонному пункті пропуску Нарва надають російським водіям пам'ятки із відповідним попередженням.

У поліції заявили що кордон з Росією можуть закрити через міграційний тиск.

"В останні тижні Росія навмисно спрямовувала на естонський кордон групу іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

Влада Естонії також попередила Росію, що повністю закриє кордон, як це було зроблено Фінляндією, якщо "ця діяльність продовжиться".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін створює передумови для агресії проти країн Балтії.

Крім того, ми раніше інформували, що кордон між Естонією та РФ закрили для руху транспорту.

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