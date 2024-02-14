Голова Пентагону виписався з лікарні і готується до "Рамштайну"

Голова Міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін вийшов з лікарні після госпіталізації та готується до онлайн-зустрічі в форматі Рамштайн.

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Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

У повідомленні вказується, що міністр після консультацій з медичним персоналом виписався з лікарні. У Пентагоні зазначили, що Остін "добре одужує" і вже повернуся до виконання своїх обовʼязків в повному обсязі.

Лікарі рекомендують міністру тимчасово виконувати свої обов’язки віддалено, перш ніж повноцінно повернутись до роботи в Пентагоні наприкінці цього тижня.

"Він має повний доступ до несекретних і секретних систем зв’язку, необхідних для виконання своїх обов’язків", — додають у відомстві.

Крім того, на сайт Пентагону анонсували вступне слово Ллойда Остіна на 19-ій зустрічі в форматі Рамштайн, яку він має провести 14 лютого.

"Він приєднається до міністрів оборони і начальників генеральних штабів майже 50 країн світу, щоб обговорити війну Росії в Україні і продовження тісної координації з метою забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території", — йдеться в анонсі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін знову був госпіталізований до лікарні.

Крім того, ми раніше інформували, що очільника Пентагону Остіна госпіталізували в перший день Нового року.

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