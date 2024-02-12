Голова Пентагону знову госпіталізований до лікарні

Білий дім був поінформований, і голова Пентагону продовжуватиме виконувати свої обов’язки.

Міністр оборони США Ллойд Остін знову був госпіталізований до лікарні.

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Про це інформує пресс-служба Пентагону, передає BBC.

Повідомляється, що 70-річний містер Остін був госпіталізований до медичного центру Уолтера Ріда в неділю вдень із симптомами "невідкладної проблеми з сечовим міхуром".

У заяві йдеться, що Білий дім був поінформований, і голова Пентагону продовжуватиме виконувати свої обов’язки.

Пан Остін раніше переніс операцію з приводу раку простати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 січня міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повернувся до роботи у Пентагоні після того, як його було шпиталізовано через проблеми зі здоров'ям.

Крім того, ми раніше інформували, що очільника Пентагону Остіна госпіталізували в перший день Нового року.

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