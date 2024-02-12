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Глава Пентагона снова госпитализирован в больницу

Глава Пентагона снова госпитализирован в больницу

Министр обороны США Ллойд Остин / Фото: Associated Press

Белый дом был проинформирован, и глава Пентагона будет продолжать выполнять свои обязанности.

Министр обороны США Ллойд Остин снова был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передает BBC.

Сообщается, что 70-летний мистер Остин был госпитализирован в медицинский центр Уолтера Рида в воскресенье с симптомами "неотложной проблемы с мочевым пузырем".

В заявлении говорится, что Белый дом был информирован, и глава Пентагона будет продолжать выполнять свои обязанности.

Господин Остин ранее перенес операцию по поводу рака простаты.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 января министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне после того, как он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Кроме того, мы ранее информировали, что главу Пентагона Остина госпитализировали в первый день Нового года.

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