"Милан" одолел "Наполи" и вплотную подобрался к "Ювентусу" в таблице Серии А (видео)

"Милан" на своем поле обыграл "Наполи" в матче 24-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом противостоянии был забит в первом тайме. На 25-й минуте Тео Эрнандес нанес результативный удар, ассист занес в свой актив Рафаэл Леау.

Обзор матча "Милан" – "Наполи"

После этой победы "россонери" (52 очка) остались на третьем месте в Серии А, но сократили отставание от "Ювентуса", который с 53 баллами занимает вторую позицию, имея матч в запасе. "Наполи" (35 пунктов) идет на девятой строчке.

В следующем туре "Милан" 18 февраля на выезде встретится с "Монцой", а неаполитанцы днем ранее примут "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

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