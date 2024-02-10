"Интер" одержал волевую победу над "Ромой" и укрепил свое лидерство в Серии А

"Интер" на выезде обыграл "Рому" в матче 24-го тура итальянской Серии А. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 2:4 .

На 17-й минуте Франческо Ачерби вывел миланский клуб вперед, но до перерыва римляне ответили голами Джанлуки Манчини и Стефана Эль-Шаарави.

Однако во втором тайме подопечные Симоне Индзаги оформили яркий камбэк. На 49-й минуте счет сравнял Маркус Тюрам, а через семь минут "нерадзурри" уже были впереди – автоголом отличился защитник "волков" Анхелино.

В компенсированное время гости сняли вопрос о победителе встречи – на 90+3-й минуте точку в матче поставил Алессандро Бастони.

После этой победы "Интер" (60 очков) продолжает лидировать в Серии А. "Нерадзурри" на 7 баллов опережают идущий на второй позиции "Ювентус". "Рома" (38 пунктов) осталась на пятом месте.

В следующем туре "Интер" 16 февраля примет "Салернитану", а "Рома" 18 февраля на выезде сыграет с "Фрозиноне".

Читайте также:

"Ливерпуль" разобрался с аутсайдером и вернулся на первое место в АПЛ (видео)

АПЛ: Ярмолюк помог "Брентфорду" одержать победу, "Борнмут" с Забарным потерпел поражение (видео)

Дубль Холанда: "Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" с Миколенко и возглавил АПЛ (видео)