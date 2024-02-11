Враг обстрелял Павлоград: городской голова сообщил о последствиях

Большая часть города обесточена.
В Павлограде на Днепропетровщине из-за вражеского удара дронами большая часть города обесточена. Отсутствует тепло и водоснабжение.
Об этом сообщил городской голова Анатолий Вершина.
По его словам, обошлось без жертв. Часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины обесточена, есть перебои с водой — больницы перевели на альтернативное питание.
Аварийные бригады работают, поэтому нужно дождаться восстановления.
"Сохраняйте спокойствие и заботьтесь о собственной безопасности", — призвал Вершина.
Местные жители ранее сообщили о звуке взрыва.
Накануне Россия массированно атаковала украинские города ракетами. В результате обстрела были пострадавшие и жертвы, а также серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Взрывы раздавались, в частности, и в Павлограде.
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