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В Сумской области зафиксировано 154 взрыва

В Сумской области зафиксировано 154 взрыва

Иллюстрация. Враг продолжает атаковать Сумскую область / Фото: ГСЧС Украины

Враг продолжает донимать украинцев.

Стала известна ситуация на приграничии Сумщинах по состоянию на 21.00 7 февраля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 154 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будска громады.

  • Середино-будская громада: враг бил из минометов (4 взрыва).
  • Белопольская громада: осуществлен авиаудар (3 взрыва), гранатометные обстрелы (113 взрывов), минометные обстрелы (10 взрывов).
  • Краснопольская громада: зафиксирован обстрел из минометов (5 взрывов), обстрел FPV-дроном камикадзе (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и артобстрелы (17 взрывов).
  • Великописаревская громада: был обстрел FPV-дроном камикадзе.

Напомним, что ранее в Одессе раздались взрывы.

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