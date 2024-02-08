На Сумщині зафіксовано 154 вибухи

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 7 лютого 2024 року.

Про це інформує Сумська ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 154 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).

Білопільська громада: здійснено авіаудар (3 вибухи), гранатометні обстріли (113 вибухів), мінометні обстріли (10 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (5 вибухів), обстріл FPV-дроном камікадзе (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) та артобстріли (17 вибухів).

Великописарівська громада: був обстріл FPV-дроном камікадзе.

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Нагадаємо, що раніше в Одесі пролунали вибухи.

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