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На Сумщині зафіксовано 154 вибухи

На Сумщині зафіксовано 154 вибухи

Ілюстрація. Ворог продовжує атакувати Сумську область / Фото: ДСНС України

Ворог продовжує дошкуляти українцям.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 7 лютого 2024 року.

Про це інформує Сумська ОВА. 

Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 154 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

  • Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
  • Білопільська громада: здійснено авіаудар (3 вибухи), гранатометні обстріли (113 вибухів), мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (5 вибухів), обстріл FPV-дроном камікадзе (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) та артобстріли (17 вибухів).
  • Великописарівська громада: був обстріл FPV-дроном камікадзе.

Нагадаємо, що раніше в Одесі пролунали вибухи

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