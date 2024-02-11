Ворог обстріляв Павлоград: міський голова повідомив про наслідки

У Павлограді на Дніпропетровщині через ворожий удар дронами більша частина міста знеструмлена. Відсутнє тепло та водопостачання.

Про це повідомив міський голова Анатолій Вершина.

За його словами, минулося без жертв. Частина населених пунктів Павлоградщини і Синельниківщини знеструмлена, також є перебої з водою — лікарні перевели на альтернативне живлення.

Аварійні бригади працюють, тож потрібно дочекатися відновлення.

"Зберігайте спокій та піклуйтесь про власну безпеку", — закликав Вершина.

Місцеві жителі раніше повідомили про звук вибуху.

Напередодні Росія масовано атакувала українські міста ракетами. Внаслідок обстрілу були постраждалі та жертви, а також серйозні руйнування цивільної інфраструктури. Вибухи лунали, зокрема, і у Павлограді.

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