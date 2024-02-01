Остин и Шаппс обсудили дальнейшую поддержку Украины: детали

Глава Пентагона сказал, что США и Британия продолжают "стоять вместе с Украиной".

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс встретились в Пентагоне и обсудили, в частности, дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщается на сайте американского Минобороны.

Остин сказал, что альянс США и Великобритании остается центральным, поскольку обе страны работают вместе над разрешением кризиса в Израиле и Газе; атак поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Красном море и захватнической войны России против Украины.

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Глава Пентагона сказал, что США и Британия продолжают "стоять вместе с Украиной", поскольку начинается третий год российского вторжения.

"Я с нетерпением жду обсуждения путей, с помощью которых мы можем продолжать укреплять способность Украины защищать свою суверенную территорию", — сказал Остин.

К слову, по мнению директора ЦРУ США Уильяма Бернса, 2024 будет тяжелым на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого будут выходить далеко за пределы борьбы за сохранение своей свободы и независимости.

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