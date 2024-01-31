Денег для Украины нет: что известно о противостоянии в США и позиции Байдена и Трампа

Демократы Палаты представителей Конгресса США требуют от спикера Майка Джонсона задать вопрос о продолжении помощи Украине. И призывают своих избирателей прямо обращаться в его офис, чтобы оказывать давление. Соглашения по границе до сих пор не заключили. Но спикер уже дал понять — она им не нравится, так что денег для Украины, соответственно, тоже нет.

Об этом рассказала собственная корреспондентка ТСН в Соединенных Штатах Ольга Кошеленко.

Почему в США не спешат выделять деньги Украине

"В Вашингтоне стартовала украинская неделя. Здесь гостят украинские военные и дети, которые были похищены Россией, но их удалось вернуть. Поздравить их пришли конгрессмены от демократов. Но кроме хороших слов о поддержке утешить украинцев пока нечем", - отмечает Ольга Кошеленко.

Соглашения по границе до сих пор нет, но даже если оно будет - спикер нижней палаты Майк Джонсон предупредил, в палату представителей оно поступит "мертвым". А значит и дополнительную помощь Украине он и не собирается ставить на голосование.

Он должен вынести закон о помощи Украине на голосование, и тот наберет более 300 голосов. Он использует это как обманную стратегию. Люди должны обращаться в его офис - спикера Джонсона от Луизианы - он все задерживает", - говорит конгрессвумен от демократов Марси Каптур.

На республиканцев оказывает давление экс-президент Дональд Трамп, который ради избирательной конфронтации с президентом Байденом не заинтересован ни в каких соглашениях - говорит конгрсмен Джим Коста.

Сам спикер Джонсон такие обвинения назвал абсурдными, но не отрицает - обсуждает ситуацию с Трампом.

"Я обсуждал эту ситуацию с бывшим президентом Трампом и он понимает нашу ответственность здесь. Президент Трамп хочет обезопасить страну, он заговорил о безопасности границы раньше, чем другие, он делал избирательную кампанию на строительстве стены. Почему? Потому что видел, что приближается катастрофа", - заявил Джонсон.

Объяснение депутата Устиновой

Лидер парламентской фракции Голос Александра Устинова после кулуарных переговоров с членами американского парламента ситуацию с продолжением помощи Украине называет напряженной. Хотя администрация Байдена, по ее словам, делает все возможное, переговорная позиция республиканцев - забрать у президента Байдена все полномочия по миграционной политике.

"Байден дал очень четкое указание договариваться, чего бы это ни стоило. Но мы понимаем, что кроме Байдена есть его партия, к сожалению, кроме президентских выборов мы имеем еще и выборы в Конгресс. Демократической партии округа, которые могут проиграть, они не готовы идти на абсолютные уступки, понимая, что это им может стоить кресла в Конгрессе", - говорит Александра Устинова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Напряженная ситуация в Конгрессе США! Денег для Украины нет

Напомним, в Украину приехала заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд.

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