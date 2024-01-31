Использование армией РФ снарядов Ким Чен Ына: разведка сделала заявление

Северная Корея предоставила агрессору России значительное количество снарядов. Часть оккупационных войск уже использовали на войне в Украине.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии "Укринформу".

"Мы можем подтвердить, если речь идет об артиллерийских снарядах, то такое сотрудничество между двумя режимами фиксируется. Северная Корея уже поставила значительную часть артснарядов для Российской Федерации", – сказал Юсов.

Часть снарядов оккупанты уже использовали в войне против Украины. Часть – в дальнейшем применяют против Сил обороны. Юсов отмечает, что выделить конкретные участки фронта, на которых захватчики больше всего применяют северокорейские снаряды, невозможно.

"На самом деле это трудно отследить, потому что их не распределяют отдельно по направлениям, а распределяется в целом запас боекомплекта смешанный, то есть как российского производства, так и иностранного производства", — подчеркнул Юсов.

Помощь РФ от Ким Чен Ына

В начале января представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на рассекреченные данные разведки заявил, что Россия использовала для массированного воздушного удара ракеты из Северной Кореи.

В ГУР высказались по поводу поставки России баллистических ракет из Северной Кореи. Впрочем, разведка подчеркнула, что им известно о поставках оружия, но информация о передаче баллистических ракет уточняется.

В свою очередь, глава украинского ГУР Кирилл Буданов отметил, что Северная Корея больше всего помогает России вести войну в Украине. Без ее военной помощи ситуация для оккупантов "была бы катастрофической".

Между тем, Пхеньян выступил с заявлением о поставке России своих ракет. Так, Северная Корея отрицает все заявления о передаче агрессорке России баллистических ракет для атак по Украине. Пхеньян считает "необоснованной" подобную информацию.

Читайте также: