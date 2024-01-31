Глава ЦРУ прогнозирует тяжелый год для Украины

Диктатор Путин уверен, что время на его стороне.

Нынешний 2024 год будет тяжелым для Украины в войне. Украинской армии следует попытаться продемонстрировать российскому президенту-диктатору Владимиру Путину, что время не на его стороне.

Такое мнение говорится в колонке для Foreign Affairs, высказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

"Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого будут выходить за рамки героической борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости", — заявил глава ЦРУ.

Он отмечает, что кремлевский "фюрер" возобновляет оборонное производство с помощью критически важных компонентов из Китая, а также оружия и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи. В этот момент он продолжает думать, что время на его стороне и даже может полностью уничтожить Украину и истощить ее западных союзников.

"Задача Украины состоит в том, чтобы преодолеть высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену для России продолжения конфликта, не только достигая прогресса на передовой, но и нанося глубокие удары по ним и достигая стабильных успехов в Черном море", — отмечает Бернс.

Глава ЦРУ предполагает, что российский диктатор может активизировать свои устрашения ядерным оружием, поэтому исключать эскалацию нельзя. Но, резюмировал Бернс, "было бы бессмысленно бояться этого".

Напомним, директор ЦРУ также заявлял, что США "убьют в свои ворота", прекратив помощь Украине. Он отметил, что Россия уже проиграла войну во многих аспектах, потому что потеряла более 315 тысяч российских военных и две трети танков от своего довоенного парка. Россия даже не приблизилась к своей цели захватить Киев и покорить Украину.

Читайте ведущие новости дня: