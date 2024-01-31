National Geographic назвал 20 самых крутых путешествий 2024 года

National Geographic поделился 20 крутыми туристическими приключениями на 2024 год, начиная от конных сафари в Кении и заканчивая покупками антиквариата в долине Гудзона.

"Я так взволнован этим", — сказал главный редактор National Geographic Натан Ламп во время эксклюзивного предварительного просмотра в Нью-Йорке на прошлой неделе. "Мы действительно расширили его, чтобы сделать его больше, чем когда-либо прежде".

Как и в прошлые годы, NatGeo обратился к своим экспертам, в частности к фотографам, редакторам и исследователям, чтобы они помогли составить ежегодный сборник неизведанных мест.

Однако они изменили ситуацию на 2024 год, попросив этих опытных путешественников предложить уникальные мероприятия по каждому пункту назначения.

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"Мы не просто вспоминаем места", — сказала USA Today старший редактор NatGeo Эми Алипио, руководившая обзором с момента его создания 12 лет назад. "Мы говорим, куда идти, но что делать, когда вы там. Я думаю, что мы действительно определяем способы, с помощью которых люди могут общаться и погружаться в пункт назначения".

В качестве дополнительной услуги эксперты расставили впечатления, которые, по их мнению, понравятся самым большим путешественникам.

Наконец, NatGeo надеется, что список вдохновит людей выйти из своей зоны комфорта и, по словам покойного Энтони Бурдена, "двигаться настолько далеко, насколько вы можете".

США

В списке этого года представлено множество приключений в США. Пожалуй, наиболее примечательно наблюдение за гигантскими медведями кадьяк в национальном парке Катмай на Аляске, где обитает наибольшая концентрация этих видов в мире.

Бурый медведь на Аляске / Фото: Bodo Travel

"Для меня увидеть одного бурого медведя в дикой природе имеет большое значение, потому что это признак того, что ландшафт достаточно здоров, чтобы поддерживать его", — говорит фотограф Аляски Акация Джонсон, часто сотрудничающая с National Geographic.

Среди других ярких моментов – поездка Нью-Мексико шоссе 66, обзор антиквариата в долине Гудзона и наблюдение полного солнечного затмения 8 апреля в государственном парке Ниагара-Фолс.

Африка

Изучение Кении на джипе-сафари сейчас кажется банальным. NatGeo разработал другой, более традиционный способ увидеть гордость Африки — верхом на коне.

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Хотя конные сафари зародились в Кении в 1970-х годах, они идеально подходят для путешественников, ищущих более увлекательные и экологические встречи с дикой природой. В заповеднике Борана площадью 32 000 акров в двух конюшнях содержатся чистокровные пони и пони для наездников любого уровня подготовки", — говорится в сообщении.

Неудобно в седле? Путешественники по-прежнему могут наслаждаться этим районом пешком или на машине, посетив алжирский национальный парк Тассили-н'Аджер — самый большой в Африке, являющийся домом для "геологической страны чудес с башнями, арками и скульптурными обнажениями из песчаника".

Европа

Нелегко избежать туристических ловушек в одном из самых посещаемых регионов на Земле. К счастью, NatGeo разработала для участников Eurotripper способ сойти с проторенной дороги – пробежать олимпийский марафон в Париже.

Так, впервые публике предлагается пробежать забег на 26,2 мили во время летних Олимпийских игр в 2024 году. Эта мера, судя по всему, является частью продолжающейся кампании, направленной на то, чтобы сделать игры более инклюзивными для простого народа.

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Азия

Хотя Азия очень велика и разнообразна, чтобы ее можно было описать в онлайн-список, NatGeo удалось выбрать некоторые из самых скрытых жемчужин континента.

Киото, Япония / Фото: www.flickr.com/JKboy Jatenipat :: Travel Photographer

Одобренные мероприятия содержат прослушивание живой музыки в Киото, Япония, путешествие по Таиланду и поход по чайной тропе Шри-Ланки.

"Тропинка, начинающаяся недалеко от Канди, идет путями 19-го века, по которым рабочие и конные тележки перевозили свежесобранные листья. Путешественники проезжают через горные города и чайные плантации и могут остановиться, чтобы пройти кулинарный урок или насладиться чашкой ароматного цейлонского чая".

Южная Америка

Записи NatGeo о Южной Америке – это по сути шведский стол из приключений на природе. Они содержат все: от похода на вулкан в Панаме до круиза по могучей реке Магдалена.

Полный список рекомендованных впечатлений:

Конный сафари в Кении Пробежать олимпийский марафон в Париже Экскурсия по объектам ЮНЕСКО на лыжах в Грузии Наблюдение за медведями в Национальном парке Катмай, Аляска Наслаждение живой музыкой в Киото, Япония Круиз по реке Магдалена в Колумбии Проехать шоссе 66 Нью-Мексико Исследование древних наскальных рисунков в Алжире Погружение с акулами у берегов Австралии Поход на вулкан в Панаме Созерцание полного солнечного затмения в Ниагарском водопаде Поход ледником в Чили Исследование археологических памятников Менорки Катание классическими рельсами в Шотландии Поиск подлинного вкуса в Исане, Таиланд Прогулка по чайной тропе Шри-Ланки Поход в галерею Сан-Паулу, Бразилия Сплав порогами в Западной Вирджинии Поездка за антиквариатом в долину Гудзона Поспать на воде на острове Тофино, Британская Колумбия

Напомним, National Geographic представил самые удивительные снимки 2023 года. Их выбрали из двух миллионов фотографий.

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