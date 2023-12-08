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Названы топ-10 наиболее "неиспорченных" туристами стран мира

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
863
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Названы топ-10 наиболее "неиспорченных" туристами стран мира

Исландия / Фото: ТСН.ua

На первом месте страна с ошеломляющими природными достопримечательностями.

Команда экспертов по путешествиям из Inghams определила топ-10 самых "неиспорченных" туристами стран мира.

Об этом пишет Express.

Возглавляет список Исландия, которую часто называют одной из самых безопасных стран мира и домом для некоторых невероятных мест природной красоты.

По мнению Tripadvisor, Исландия, главное место для созерцания северного сияния, водопадов и вулканов, а также самого красивого пляжа в мире.

Самые нетронутые страны мира:

  1. Исландия
  2. Австралия
  3. Ирландия
  4. Кипр
  5. Коста-Рика
  6. Танзания
  7. Новая Зеландия
  8. Перу
  9. Греция
  10. Грузия

Хотя Исландия, возможно, и является одним из самых нетронутых мест Европы, здесь не обошлось без проблем. Недавно страна объявила, что может ввести туристический налог для борьбы с чрезмерным туризмом.

Напомним, Economist Intelligence Unit составил рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира для жизни 2023 года. Победитель прошлого года опустился на третье место.

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Дата публикации
Просмотры
863
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