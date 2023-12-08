Названы топ-10 наиболее "неиспорченных" туристами стран мира

На первом месте страна с ошеломляющими природными достопримечательностями.
Команда экспертов по путешествиям из Inghams определила топ-10 самых "неиспорченных" туристами стран мира.
Об этом пишет Express.
Возглавляет список Исландия, которую часто называют одной из самых безопасных стран мира и домом для некоторых невероятных мест природной красоты.
По мнению Tripadvisor, Исландия, главное место для созерцания северного сияния, водопадов и вулканов, а также самого красивого пляжа в мире.
Самые нетронутые страны мира:
- Исландия
- Австралия
- Ирландия
- Кипр
- Коста-Рика
- Танзания
- Новая Зеландия
- Перу
- Греция
- Грузия
Хотя Исландия, возможно, и является одним из самых нетронутых мест Европы, здесь не обошлось без проблем. Недавно страна объявила, что может ввести туристический налог для борьбы с чрезмерным туризмом.
Напомним, Economist Intelligence Unit составил рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира для жизни 2023 года. Победитель прошлого года опустился на третье место.
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