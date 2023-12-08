Стало известно, кто носит "ядерный чемодан" за Путиным

На публичных мероприятиях с участием российского президента Владимира Путина с ним всегда находятся до восьми сотрудников ФСБ.

Об этом говорится в расследовании "Проекта".

Носители ядерной "кнопки" – это моряки, капитаны первого ранга Дмитрий Шумейко и Владимир Полещук. Они появлялись на публичных мероприятиях до 2020 года.

Примечательно, что коллеги так и записывают в телефонных книгах обоих – "Дима кнопка" и "Кнопка", следует из данных системы NumBuster.

Во время визита Путина в Китай осенью этого года вновь были замечены несущие чемоданы капитаны первого ранга. Вплоть до недавнего времени носители "кнопки" могли позволить себе поездки за границу. Например, жена Шумейко до войны выкладывала фотографии семейного отдыха в Италии.

Кто сопровождает Путина

13 охранников, которые до последнего времени сопровождают главу государства, это: Сергей Москаленко, Андрей Неронов, Александр Куприянов, Герман Широков, Михаил Богданов, Андрей Анненков, Никита Беленький, Владимир Тимофеев, Андрей Ластовецкий, Максим Степанов, Евгений Головков, Антон Мишенин и глава Службы безопасности президента с 2015 года Алексей Рубежный.

Зарплата Андрея Неронова еще недавно, в 2021 году, составила около 150 тысяч рублей в месяц.

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"У двух охранников — Сергея Москаленко и Михаила Богданова — брать имели проблемы с законом. Согласно полицейским сведениям, в 2018 году брат Москаленко был задержан полицией, "хранил при себе 1,4 грамм амфетамина", было возбуждено уголовное дело. Брата Богданова в 2012 года было осуждено за применение насилия к сотрудникам полиции", – говорится в сообщении.

Добавим, 7 октября 2023 года президенту РФ Владимиру Путину исполнился 71 год. Вопрос о его местонахождении беспокоит многих, а разговоры о смерти диктатора не утихают.

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