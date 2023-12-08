Стало відомо, хто носить "ядерну валізку" за Путіним

На публічних заходах за участю російського президента Володимира Путіна із ним завжди перебувають до восьми співробітників ФСБ.

Про це йдеться в розслідуванні "Проект".

Носії ядерної "кнопки" – це моряки, капітани першого рангу Дмитро Шумейко та Володимир Полещук. Вони з'являлися на публічних заходах до 2020 року.

Прикметно, що колеги так і записують у телефонних книжках обох – "Діма кнопка" та "Кнопка", випливає із даних системи NumBuster.

Під час візиту Путіна до Китаю восени цього року знову були помічені капітани першого рангу, які несли валізки. Аж до недавнього часу носії "кнопки" могли дозволити собі поїздки за кордон. Наприклад, дружина Шумейка до війни викладала фотографії сімейного відпочинку в Італії.

Хто супроводжує Путіна

13 охоронців, які аж до останнього часу супроводжують главу держави, це: Сергій Москаленко, Андрій Неронов, Олександр Купріянов, Герман Широков, Михайло Богданов, Андрій Анненков, Микита Біленький, Володимир Тимофєєв, Андрій Ластовецький, Максим Степанов, Євген Головков, Антон Мішенін та голова Служби безпеки президента з 2015 року Олексій Рубіжний.

Зарплата Андрія Неронова ще недавно, 2021 року, становила близько 150 тисяч рублів на місяць.

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"У двох охоронців – Сергія Москаленка та Михайла Богданова – брати мали проблеми із законом. Згідно з поліцейськими зведеннями, 2018 року брата Москаленка було затримано поліцією, "зберігав при собі 1,4 грам амфетаміну", було порушено кримінальну справу. Брата Богданова у 2012 року було засуджено за застосування насильства до співробітників поліції", - йдеться в повідомленні.

Додамо, 7 жовтня 2023 року президенту РФ Володимиру Путіну виповнився 71 рік. Питання про його місцеперебування турбує багатьох, а розмови про смерть диктатора не вщухають.

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