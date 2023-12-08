Верховна Рада припинила повноваження ще трьох нардепів

Верховна Рада України сьогодні, 8 грудня, припинила повноваження ще трьох народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Йдеться про Максима Єфімова (фракція "Відновлення"), Дмитра Шпенова (позафракційний) та Віталія Данілова (фракція "Батьківщина").

"Оскільки Єфімов та Шпенов мажоритарники, їхні місця будуть вільними до завершення війни. Замість Данілова зайде інший за списком", - пояснив Железняк.

Нагадаємо, народний депутат Віталій Данілов із фракції "Батьківщина" написав заяву про дострокове припинення повноважень.

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