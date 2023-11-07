Одного з членів Кабміну мають звільнити: про кого мовиться

Рішення буде ухвалене вже цього тижня.
Народний депутат України Давид Арахмаіч анонсував зміни у складі Кабміну. Так, невдовзі мають звільнити одного з міністрів КМУ.
Про це голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія написав у своєму Telegram.
"Спробую бути більш швидким, ніж Железняк, та анонсую цього тижня звільнення одного з міністрів КМУ. Інтригу вам на ніч", – написав Арахамія.
Про кого йде мова
Згодом нардеп Ярослав Железняк лаконічно конкретизував, про кого мовиться у повідомленні Арахамії. Він повідомив, що звільнять міністра спорту – Вадима Гутцайта.
"Він (Гутцайт – ред.), до речі, є фехтувальником. Навіть олімпійський чемпіон з цього виду спорту був", – зауважив Железняк.
Нардеп також пожартував щодо інтриги, звернувшись до Арахамії.
"P.S. Сорян, Давид. Next time точно встигнеш", – написав він.
Раніше у Кабміні розповіли, які зміни очікують держслужбовців.
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