Одного з членів Кабміну мають звільнити: про кого мовиться

Рішення буде ухвалене вже цього тижня.

Народний депутат України Давид Арахмаіч анонсував зміни у складі Кабміну. Так, невдовзі мають звільнити одного з міністрів КМУ.

Про це голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія написав у своєму Telegram.

"Спробую бути більш швидким, ніж Железняк, та анонсую цього тижня звільнення одного з міністрів КМУ. Інтригу вам на ніч", – написав Арахамія.

Про кого йде мова

Згодом нардеп Ярослав Железняк лаконічно конкретизував, про кого мовиться у повідомленні Арахамії. Він повідомив, що звільнять міністра спорту – Вадима Гутцайта.

"Він (Гутцайт – ред.), до речі, є фехтувальником. Навіть олімпійський чемпіон з цього виду спорту був", – зауважив Железняк.

Міністр спорту Вадим Гутцайт / Фото: Міністерство молоді та спорту України

Нардеп також пожартував щодо інтриги, звернувшись до Арахамії.

"P.S. Сорян, Давид. Next time точно встигнеш", – написав він.

Раніше у Кабміні розповіли, які зміни очікують держслужбовців.

Читайте також: