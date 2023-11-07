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Одного з членів Кабміну мають звільнити: про кого мовиться

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Одного з членів Кабміну мають звільнити: про кого мовиться

Кабінет міністрів / Ілюстративне фото / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Рішення буде ухвалене вже цього тижня.

Народний депутат України Давид Арахмаіч анонсував зміни у складі Кабміну. Так, невдовзі мають звільнити одного з міністрів КМУ.

Про це голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія написав у своєму Telegram.

"Спробую бути більш швидким, ніж Железняк, та анонсую цього тижня звільнення одного з міністрів КМУ. Інтригу вам на ніч", – написав Арахамія.

Про кого йде мова

Згодом нардеп Ярослав Железняк лаконічно конкретизував, про кого мовиться у повідомленні Арахамії. Він повідомив, що звільнять міністра спорту – Вадима Гутцайта. 

"Він (Гутцайт – ред.), до речі, є фехтувальником. Навіть олімпійський чемпіон з цього виду спорту був", – зауважив Железняк.

Міністр спорту Вадим Гутцайт / © Міністерство молоді та спорту України
Міністр спорту Вадим Гутцайт / Фото: Міністерство молоді та спорту України

Нардеп також пожартував щодо інтриги, звернувшись до Арахамії. 

"P.S. Сорян, Давид. Next time точно встигнеш", – написав він.

Раніше у Кабміні розповіли, які зміни очікують держслужбовців.

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Дата публікації
Перегляди
570
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