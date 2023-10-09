Вступ України до ЄС: у Кабміні назвали ймовірні терміни

Українська влада поставила перед собою мету - бути готовими до вступу до Європейського союзу через два роки після початку переговорів.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина у коментарі РБК-Україна.

Крім того, про такі терміни неодноразово говорив і президент України Володимир Зеленський.

"У нас є чітке розуміння, що держава може бути повністю готовою до вступу в ЄС протягом двох років від початку переговорного процесу", - сказала віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.

Водночас заступник директора Центру "Нова Європа" Сергій Солодкий до заяв про "вступ до ЄС за два роки" ставиться обережно, мовляв, цей процес складний і непередбачуваний.

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У самому Брюсселі до таких термінів теж ставляться вкрай обережно.

Напередодні голова Євроради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році, якщо "обидві сторони зроблять свою домашню роботу".

Стефанішина також зазначила, що 2030 рік - це термін, який стосується загалом поточної хвилі розширення, і не обов'язково вступ всіх кандидатів має відбуватися разом.

"Є розуміння, що не йдеться про приєднання всіх країн "за одну ніч". До кожної з країн застосовується індивідуальний підхід, з врахування швидкості її трансформацій. Держави-кандидати на сьогодні перебувають на різних етапах прогресу щодо реформ й готовності до вступу. А отже, рішення щодо деяких країн можуть бути ухвалені раніше визначеного терміну", - пояснила віцепрем'єрка.

Розширення ЄС до 2030 року

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що розширення Євросоюзу вже показало, що це історія успіху, тому це необхідно поширити на Україну.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз занадто довго затягував зі своїм розширенням, але тепер завдяки Україні процес буде рухатися швидше.

Виконуючий обовʼязки прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте заявив, що він проти розширення Європейського союзу до 2030 року, яке раніше анонсував голова Євроради Шарль Мішеля.

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