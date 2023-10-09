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Між підрозділами "ДНР" і регулярними військами РФ поглиблюється конфлікт – ISW

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Між підрозділами "ДНР" і регулярними військами РФ поглиблюється конфлікт – ISW

Російські бойовики "ДНР" / Фото: Associated Press

Через ці тертя росіянам може бути складно інтегрувати сили "ДНР" до своїх регулярних збройних сил.

Між регулярною російською армією та формуваннями терористичної "Донецької народної республіки" посилився конфлікт на фронті в Україні.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики навели приклад поглиблення конфлікту між ЗС Росії та військами "ДНР". Так, один із російських воєнкорів зі складу 37-ї ОМСБр (36-та загальновійськова армія, Східний військовий округ), висміяв підрозділи "ДНР" за те, що ті займають позиції далеко за лінією фронту, утримуваною регулярними російськими військами.

Військкор також стверджував про низький рівень кваліфікації у підрозділів "ДНР" та про недовіру до них з боку регулярної російської армії.

"Звинувачення, висунуті цим воєнкором на адресу формувань "ДНР", дозволяють припустити, що між силами "ДНР" і регулярними російськими силами тривають тертя", – зазначили аналітики ISW.

В Інституті припустили, що цей факт може ще більше ускладнити зусилля росіян щодо інтеграції сил "ДНР" до регулярних збройних сили у межах військових реформ, що тривають.

До слова, очільниця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова повідомила, що Росія шукає нових найманців для війни проти України. Зараз у пріоритеті – завербовані громадяни Сербії.

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Дата публікації
Перегляди
1579
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