Між підрозділами "ДНР" і регулярними військами РФ поглиблюється конфлікт – ISW

Через ці тертя росіянам може бути складно інтегрувати сили "ДНР" до своїх регулярних збройних сил.
Між регулярною російською армією та формуваннями терористичної "Донецької народної республіки" посилився конфлікт на фронті в Україні.
Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики навели приклад поглиблення конфлікту між ЗС Росії та військами "ДНР". Так, один із російських воєнкорів зі складу 37-ї ОМСБр (36-та загальновійськова армія, Східний військовий округ), висміяв підрозділи "ДНР" за те, що ті займають позиції далеко за лінією фронту, утримуваною регулярними російськими військами.
Військкор також стверджував про низький рівень кваліфікації у підрозділів "ДНР" та про недовіру до них з боку регулярної російської армії.
"Звинувачення, висунуті цим воєнкором на адресу формувань "ДНР", дозволяють припустити, що між силами "ДНР" і регулярними російськими силами тривають тертя", – зазначили аналітики ISW.
В Інституті припустили, що цей факт може ще більше ускладнити зусилля росіян щодо інтеграції сил "ДНР" до регулярних збройних сили у межах військових реформ, що тривають.
До слова, очільниця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова повідомила, що Росія шукає нових найманців для війни проти України. Зараз у пріоритеті – завербовані громадяни Сербії.
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