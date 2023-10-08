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Ракетні війська РФ переозброять балістичними комплексами "Сармат" – ISW

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетні війська РФ переозброять балістичними комплексами "Сармат" – ISW

Балістична ракета "Сармат" / Скриншот з відео

Міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" виробляють у російському Красноярську.

Росія переозброїть свої ракетні війська балістичними комплексами "Сармат".  

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW). 

Так, Міноборони РФ 7 жовтня наголосило на виробництві міжконтинентальної балістичної ракети, підтверджуючи попередні заяви Путіна про успішні випробування ракети напередодні, 5 жовтня. 

Це відбувається в рамках продовження інформаційної операції з ядерного контролю.

Міноборони РФ опублікувало кадри, на яких міністр Сергій Шойгу відвідує Красноярський машинобудівний завод та оглядає процес виробництва міжконтинентальної ракети "Сармат". 

Раніше аналітики ISW передбачали, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб змусити США та союзників тиснути на Україну для початку переговорів з РФ.

Застосування ракет "Сармат" в РФ

Міноборони РФ 2022 року повідомило,  що на космодромі "Плесецьк" окупанти провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Про випробування доповіли президенту РФ Володимиру Путіну та показали відео запуску.

Як писав The Telegraph, Росія спробувала запустити свою "нову" міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат", коли президент США Джо Байден перебував у Києві.

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Дата публікації
Перегляди
821
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