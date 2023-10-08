Потужні землетруси в Афганістані: загинули 2 тисячі осіб

На заході Афганістану сталися одразу декілька землетрусів магнітудою 6,3 бала, внаслідок чого загинули щонайменше 2000 людей і зруйновано близько 600 будинків. Раніше повідомлялося, що загинули 120 осіб.

Про це пише видання Welt.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу, який стався близько 11:00 за місцевим часом. За землетрусами пішов афтершок магнітудою 6,3.

Внаслідок землетрусу 7 сіл повністю зруйновані, повідомив представник афганської національної служби боротьби зі стихійними лихами.

За даними ВООЗ постраждали загалом близько 4200 осіб. Агентство ООН з надзвичайних ситуацій припускає, що кількість жертв зростатиме, оскільки багато людей опинилися під завалами.

За словами афганських чиновників, загинуло не менше 2000 людей, але справжня кількість жертв набагато більша, тому що багато людей перебуває під уламками зруйнованих будівель.

Підземні поштовхи сталися на глибині приблизно десяти кілометрів. Землетруси також відчувалися у сусідньому Ірані.

Нагадаємо, у Марокко стався найсильніший землетрус за останні 120 років. Загинули понад дві тисячі осіб.

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