Жахлива ніч на Херсонщині: влада повідомила трагічні новини

Сьогодні вночі росіяни знову обстрілювали Херсон та область.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Херсонщина пережила ще одну жахливу ніч. Десятки поранених, зокрема – дитина. Ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники. Травми дістали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку. Серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували. Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. А також дві жінки віком 87 і 62 роки. На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років", - написав він.

Під вогонем перебував і Станіслав. Наслідки удару з "Градів" з’ясовуються.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що останніми днями росіяни почали особливо жорстоко бити по Херсонській області.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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