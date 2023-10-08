Росія хоче використати ситуацію в Ізраїлі проти України - ISW

У Кремлі сподіваються, що Захід зменшить допомогу Україні та перенаправить сили на Ізраїль.

Росія намагатиметься використати напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль для своїх інформаційних операцій, щоб зменшити допомогу для України зі сторони країн Заходу.

Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни (ISW).

У Росії вже почали розносити ідею, що нібито Захід зневажливо ставиться до конфлікту на Близькому Сході на користь підтримки України.

Так заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що США повинні займатись на врегулюванням конфлікту між Ізраїлем та палестинцями, а не допомагати Україні захищатись від агресії.

Крім того, у МЗС РФ заявили, що нібито саме країни Заходу заважають "квартету" Росії, США, Євросоюзу та ООН врегулювати конфлікт.

Російські пропагандисти радіють початку війни на Близькому Сході та впевнені, що. Це допоможе Росії у її агресії проти України, оскільки тепер Захід почне "гасити вічний вогонь" на Сході та відвернеться від України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування миротворців ООН прийняло рішення посилити патрулювання на кордоні між Ліваном та Ізраїлем.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль закликав жителів Гази негайно покинути регіон.

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