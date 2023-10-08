Байден запросить у Конгресу пакет допомоги для України до $100 млрд - The Telegraph

Одноразовий пакет дасть найкращий шанс забезпечити допомогу Україні до виборів у листопаді наступного року.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір попросити у Конгресу про виділення Україні найбільшого в історії пакета допомоги, який мне сягнути 100 млрд доларів.

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Про це пише видання The Telegraph з посиланням на свої джерела.

Журналісти повідомили, що в Білому домі розглядають можливість запросити "одноразовий" пакет фінансування допомоги Україні до наступних виборів президента США, намагаючись вийти з глухого кута з ситуацією з республіканцями.

Ряд аналітиків зазначає, що одноразовий пакет на 100 млрд доларів дасть найкращий шанс адміністрації Байдена забезпечити допомогу Україні до виборів у листопаді наступного року. Також такий крок дозволить уникнути маніпуляцій щодо допомоги зі сторони окремих політиків.

"Ідея "великого пакету" твердо підтримується багатьма в адміністрації", - повідомило джерело.

Ряд республіканців на чолі з Дональдом Трампом неодноразово критикували Байдена за допомогу Україні, також такі дії Білого дому не підтримує частина суспільства.

Відставка Кевіна Маккарті з постав спікера Палати представників також може ускладнити для Байдена можливість продовжувати просити Конгрес про періодичне поповнення витрат на Україну, що змусить його змінити підхід.

Представник адміністрації США повідомив The Telegraph, що Білий дім "не ухвалює жодних рішень щодо того, чи робити один великий пакет, або про те, якою буде його сума" до завершення виборів на заміну спікера Маккарті, які мають початися в середу, але великий пакет для фінансування допомоги Україні до листопада 2024 року є "одним з варіантів", що розглядаються.

Деякі республіканці виступатимуть проти "єдиного" законопроекту про витрати на Україну, і, можливо, Байдену доведеться піти на поступки щодо прикордонного контролю та інших правих тез в обмін на те, що новий спікер винесе його запит на голосування, пише видання.

Водночас воно прогнозує, що, якщо "єдиний пакет" допомоги Україні дійде до голосування в Палаті представників, він, швидше за все, пройде за підтримки майже всіх демократів і близько половини представників республіканців. Фінансування України також має підтримку значної більшості сенаторів.

Від початку війни в лютому 2022 року Конгрес схвалив чотири військові пакети на загальну суму близько 113 мільярдів доларів. З цієї суми близько 73 мільярдів доларів було безпосередньо передано Києву готівкою або у вигляді озброєння, взятого з американських арсеналів. Найбільший пакет у розмірі 45 мільярдів доларів був ухвалений у грудні 2022 року, але він вичерпується.

За словами представника адміністрації, Байден планує "велику" промову щодо України, яка "спробує об'єднати Америку навколо того, чому так важливо підтримувати Україну і як багато поставлено на карту".

Дата виступу ще не призначена, але, ймовірно, він відбудеться після того, як буде обраний наступний спікер Палати представників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня адміністрація Байдена оголосить про новий пакет озброєнь для України.

Крім того, ми раніше інформували, що США планують вчетверо збільшити виробництво снарядів для України.

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